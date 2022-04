MP-RJ denuncia Gabriel Monteiro por filmar sexo com adolescente

Vereador, “de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito” com adolescente de 15 anos, apontou a Promotoria edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador Gabriel Monteiro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por filmar relações sexuais que teve com uma adolescente de 15 anos, a quem também enviou pílula do dia seguinte , segundo um assessor.

No documento, o MP pede que o parlamentar seja condenado pelo crime. A Promotoria entende que o vereador, “de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito” com a adolescente.

A vítima conheceu Gabriel numa academia do condomínio onde o vereador mora. Os dois trocaram mensagens e, em determinado momento, Gabriel Monteiro convidou a adolescente para ir na mansão dele, na Barra da Tijuca, no Rio, de acordo com informações contidas na denúncia oferecida à 28ª Vara Criminal da Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores do Rio aceitou a denúncia contra o vereador. Ele é investigado por diversos crimes, como estupro e assédio moral e sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE