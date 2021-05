MPF retoma investigação criminal da morte de João Pedro, menino morto durante operação policial no Rio

O MPF-RJ vai retomar as investigações da morte do menino João Pedro Mattos Pinto durante operação das polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 18 de maio do ano passado edit

247 - O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) vai retomar as investigações da morte do menino João Pedro Mattos Pinto durante operação das polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 18 de maio do ano passado.

Diante da morte do jovem negro de 14 anos, o MPF-RJ abriu duas investigações - uma criminal para apurar as responsabilidades da morte dele; e uma civil para investigar possíveis crimes de improbidade administrativa por parte dos policiais federais que participaram da ação.

A Procuradoria da República em São Gonçalo havia pedido que o processo criminal fosse conduzido pelo MP estadual do Rio, mas será retomado pelo MPF.

