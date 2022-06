MPMG vai apurar disparo de 'veneno' com drone durante evento com Lula em Uberlândia

Apoie o 247

247 - O PT apresentou no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nesta segunda-feira, 20, uma denúncia contra os três suspeitos de operar o drone que jogou 'veneno' contra militantes em Uberlândia durante evento do ex-presidente Lula com o ex-prefeito Alexandre Kalil.

O produto foi dispersado sobre os militantes que aguardavam as duas lideranças para o lançamento da aliança firmada entre os dois, na última quarta-feira, 15.

O documento foi entregue nas mãos do procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, pelo deputado federal e um dos coordenadores da pré-campanha de Lula no Estado, Reginaldo Lopes (PT).

Nas redes sociais, o procurador disse que o MPMG fará a apuração e que os responsáveis serão punidos.

