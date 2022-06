Operador de drone diz que jogou “veneno” em evento de Lula em Uberlândia: “dois litros”

Vídeo revela diálogo entre os operadores do drone que jogou substância com forte odor no público do evento em MG; três homens foram presos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo revela o momento da operação do drone que jogou uma substância com forte odor no evento em Uberlândia (MG) com participação do ex-presidente Lula nesta quarta-feira (15) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.

No diálogo, que é gravado nas imagens, eles dizem que a substância é “veneno” e que já teriam jogado “dois litros só”. Três homens foram presos pela operação do drone. Reportagem da Globo divulgou o vídeo e a transcrição do diálogo.

A princípio, a informação era de que se tratavam de fezes e urina jogadas pelo drone. Segundo a Polícia Militar, o drone teria saído de um condomínio próximo ao centro universitário onde o encontro foi sediado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na noite de ontem, o primeiro suspeito havia sido detido após pessoas presentes no evento seguirem o caminho do drone até o pouso e chamarem agentes de segurança. Depois, foram presos outros dois suspeitos .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Detidos, Rodrigo Luiz Parreira, Charles Wender Oliveira Souza e Daniel Rodrigues de Oliveira foram dirigidos à delegacia e prestaram depoimento. Após assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência, foram liberados, mas devem seguir à disposição da Justiça para mais um interrogatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE