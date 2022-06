Polícia prende outros dois suspeitos de operarem drone que atirou fezes em ato de Lula e Kalil

Suspeitos foram interrogados e liberados após assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, mas devem seguir à disposição da Justiça para prestar novos depoimentos edit

247 - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (15), mais dois suspeitos de atirarem fezes com um drone em evento promovido pelo ex-presidente Lula (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) em Uberlândia, Minas Gerais. A informação é do jornal Estado de Minas.

De acordo com a reportagem, o drone teria saído de um condomínio próximo ao centro universitário onde o encontro foi sediado. Já na noite de ontem, o primeiro suspeito havia sido detido após pessoas presentes no evento seguirem o caminho do drone até o pouso e chamarem agentes de segurança.

Detidos, os suspeitos foram dirigidos à delegacia e prestaram depoimento. Após assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência, foram liberados, mas devem seguir à disposição da Justiça para mais um interrogatório.

