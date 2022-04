MPRJ pede que Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, volte para a cadeia

Monique é ré, junto com o ex-vereador Jairo Santos Souza, o Dr. Jairinho, no processo que investiga a morte do menino de 4 anos em março de 2021 edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu à Justiça estadual que Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, volte para a cadeia. Na última terça-feira, 5, a Justiça do RJ ordenou a soltura de Monique.

Ela é ré, junto com o ex-vereador Jairo Santos Souza, o Dr. Jairinho, no processo que investiga a morte do menino de 4 anos em março de 2021. O casal foi preso em 8 de abril de 2021.

Na representação feita à juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal, o MP argumentou que Monique, antes de ser presa, coagiu a ex-babá do garoto a apagar mensagens no WhatsApp. A Promotoria sustenta que isso demonstra que a mulher estava ciente das agressões que mataram o menino.

"Tal expediente demonstra a disposição da acusada em embaraçar a colheita de provas, sendo certo que esta colheita, tratando-se de processo afeto ao Tribunal do Júri, perdura até o dia do julgamento em plenário", disse o MP, conforme o portal g1.

