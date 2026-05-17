MST inaugura sorveteria Gelado do Campo com produtos da Reforma Agrária

247 - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra inaugurou neste sábado (16), em São Paulo, a sorveteria Gelado do Campo, projeto desenvolvido em parceria com o chef Francisco Sant’Ana e voltado à produção de sorvetes artesanais feitos com ingredientes oriundos de assentamentos da Reforma Agrária.

A iniciativa nasce após quatro anos de parceria entre o MST e a Escola de Sorvete e marca a criação de uma marca própria do movimento dedicada à produção de alimentos da agricultura familiar. A nova sorveteria funcionará na rua Brigadeiro Galvão, 130, na Barra Funda, em São Paulo, de terça a domingo, das 10h às 18h. O ato oficial de lançamento está marcado para as 14h deste sábado.

A Gelado do Campo é apresentada pelos organizadores como a primeira sorveteria especializada em produtos da agricultura familiar camponesa, utilizando frutas orgânicas e ingredientes naturais vindos de assentamentos da Reforma Agrária. A proposta inclui sabores sazonais e produção artesanal, priorizando alimentos sem conservantes industriais.

Entre os sabores oferecidos ao público estão castanha de caju, pingado, nata com goiabada, abacaxi com capim-santo e limão com cidreira. O espaço também contará com café, sucos, doces, salgados e sanduíches, além de programação cultural e café camponês aos finais de semana.

Segundo Gilmar Mauro, a parceria com a Escola de Sorvete foi construída com o objetivo de oferecer “sorvete de verdade”, utilizando frutas naturais e valorizando a produção agrícola dos assentamentos.

“Nós discutimos o tema das frutas nos sorvetes que são comercializados, é uma batalha política, porque a maioria dos sorvetes consumidos pela população em grande medida são feitos de conservantes e gordura hidrogenada”, declarou o dirigente.

Gilmar Mauro afirmou ainda que a criação da marca Gelado do Campo faz parte de um projeto mais amplo de expansão da agroindústria ligada à agricultura familiar. De acordo com ele, a proposta é ampliar futuramente a linha de produtos refrigerados, incluindo frutas, legumes e verduras congeladas.

“Por quê? Porque nós queremos essa relação do sorvete, desses produtos da agroindústria, com a produção principalmente de frutas, legumes e verduras, comida saudável, por isso que tem comida de verdade, sorvete de verdade”, afirmou.

A expectativa do MST é que, após a consolidação da primeira unidade em São Paulo, a iniciativa possa ser expandida para outras regiões do país, fortalecendo cooperativas e associações ligadas à produção camponesa.

A parceria com a Escola de Sorvete teve início com o fornecimento de ingredientes vindos dos assentamentos para os cursos e produções da instituição comandada por Francisco Sant’Ana. Com o avanço da colaboração, o projeto evoluiu para a criação de uma marca própria vinculada ao movimento.

Fundada em 2015, a Escola de Sorvete ganhou destaque ao introduzir no mercado brasileiro uma proposta baseada na produção artesanal, com ingredientes naturais e de origem local. Em quase 11 anos de atuação, a instituição já formou mais de 5 mil alunos e recebeu o Prêmio São Paulo Gastronomia como melhor sorvete da capital paulista.

Francisco Sant’Ana possui formação na Escola Nacional Superior de Confeitaria, na França, onde se tornou o primeiro brasileiro a obter o título CAP – Certificat d’Aptitude Professionnelle en Pâtisserie. O chef também estudou na Escola Universitária de Hotelaria e Turismo de Sant Pol de Mar, na Espanha.

Ao longo da carreira, o mestre sorveteiro ministrou cursos em países como França, Espanha, Argentina e Itália, além de participar da criação de sorveterias em mais de 20 países e em todos os estados brasileiros por meio da Escola de Sorvete.