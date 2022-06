MTST protesta contra a fome e ocupa shopping em SP (vídeos)

Apoie o 247

ICL

247 - Membros do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) fizeram um protesto contra a fome nesta quarta-feira (8) dentro do shopping Iguatemi, na Av. Faria Lima, um dos mais luxuosos da capital paulista. Manifestantes levataram bandeiras do Brasil com os dizeres "fome", e também carregavam pedaços de ossos, em referência às carcaças buscadas por pessoas em situação de fome.

"33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Essa tragédia tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro", afirmou o coordenador nacional do MTST< Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a deputado federal.

De acordo com dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado nesta quarta, 33,1 milhões de brasileiros passam fome, aumento de quase 50% (14 milhões) em pouco mais de um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Iguatemi informou, segundo o portal G1, que "a segurança de todos é prioridade e respeita manifestações democráticas e pacíficas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⏯️ MTST faz protesto em shopping paulistano de luxo contra a fome.



Participantes carregavam cartazes com denúncias contra o aumento do preço dos alimentos e do gás de cozinha.



Leia: https://t.co/aD3j8MTlmk pic.twitter.com/eArFQriGJI — Metrópoles (@Metropoles) June 8, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MTST escolhe um dos shoppings mais luxuosos de SP em protesto contra aumento da fome 😲



Os manifestantes levaram bandeiras do Brasil com os dizeres "fome", e também carregavam pedaços de ossos



Entenda o que rolou 👇🏼 pic.twitter.com/2WPJWBlzzq — BP Money (@bpmoney_) June 8, 2022

MTST FAZ PROTESTO NO SHOPPING IGUATEMI EM SÃO PAULO. pic.twitter.com/VcSMA9CZIn CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 8, 2022

33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Essa tragédia tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 8, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro em 2019: "Nós temos é que desconstruir muita coisa. Que eu sirva para que pelo menos possa ser um ponto de inflexão, já estou muito feliz”



2022: 33 MILHÕES DE FAMINTOS, FOME no Brasil volta ao patamar de 1993.



Bolsonaro prometeu, cumpriu e está feliz. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE