Mudança da babá de Henry evidencia poder de Jairinho, diz defesa de Monique

247 - A defesa de Monique Medeiros, namorada de Dr.Jairinho que espancou à morte o seu filho de 4 anos, Henry Borel, afirmou que a nova mudança no depoimento da babá do menino evidencia a influência da família do ex-vereador do Rio de Janeiro.

Jairinho e a mãe do menino são réus por homicídio triplamente qualificado.

Após ter confirmado, em seu segundo depoimento, que Jairinho batia em Henry, a babá Thayná negou ter testemunhado agressões por parte do ex-parlamentar. Segundo ela, foi Monique quem a teria convencido a relatar, anteriormente, as agressões.

"Ela vinha, contava, tentava me mostrar o monstro do Jairinho e eu ficava com todas as coisas ruins na cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça", disse a babá.

