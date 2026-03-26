Mulher é morta com série de socos pelo companheiro em São Paulo

247 - Uma mulher de 42 anos morreu após ser brutalmente agredida pelo companheiro na zona leste de São Paulo, em um caso que foi posteriormente classificado como feminicídio. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Inicialmente tratado como violência doméstica, o caso ganhou uma nova tipificação após a morte da vítima, Simone Aparecida da Silva, que não resistiu às lesões provocadas pelas agressões.

O crime ocorreu na região de São Miguel Paulista, na última segunda-feira (22).De acordo com o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram profissionais do Samu prestando os primeiros socorros à vítima, que apresentava sinais evidentes de espancamento.

Segundo o boletim de ocorrência, Simone foi agredida com diversos socos pelo companheiro, identificado como Rodrigo Clécio Gomes Ferreira. As agressões teriam se concentrado principalmente na região abdominal e nas costelas, levantando suspeita de lesões internas graves.

Ainda conforme o relato, o suspeito teria dificultado o atendimento médico no local, sendo necessária a intervenção policial para garantir que a equipe de resgate conseguisse acessar a vítima e realizar os procedimentos de emergência.

Simone foi encaminhada à UPA Tito Lopes, onde recebeu atendimento e acabou sendo liberada, apesar da suspeita de contusão na costela e outros possíveis danos internos.

No entanto, horas depois, já na manhã do dia seguinte, a vítima voltou a passar mal em sua residência, apresentando fortes dores abdominais. Vizinhos acionaram novamente o socorro, e ela foi levada ao Hospital Planalto, em Itaquera, onde não resistiu e morreu.

Durante as diligências, a polícia constatou que o agressor era procurado pela Justiça Federal. Ele foi preso em flagrante e levado ao 63º Distrito Policial, na Vila Jacuí. Em depoimento, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

As investigações também revelaram que o homem possui antecedentes por agressões contra outras mulheres, indicando um histórico de violência doméstica.Antes de morrer, Simone relatou que já havia sido vítima de agressões anteriores por parte do companheiro, mas nunca havia registrado ocorrência policial.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação das autoridades, que agora apuram todos os detalhes do crime e o histórico de violência envolvendo o suspeito.