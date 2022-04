Na disputa contra Freixo pelo governo do Rio, Cláudio Castro corta escolta do adversário

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do Rio de Janeiro, comandado por Cláudio Castro (PL), cortou a remuneração de três policiais civis que fazem parte da equipe de escolta ao deputado federal e pré-candidato ao governo do estado Marcelo Freixo (PSB), informa Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo.

Os agentes foram transferidos à revelia e, na mudança, perderam gratificações de R$ 1.500 mensais.

A redução na escolta de Freixo já havia sido ventilada no fim de 2021. O parlamentar conta com proteção policial desde a CPI das Milícias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Freixo é adversário direto de Castro na disputa pelo governo do Rio. Pesquisa Datafolha (RJ- 05998/2022) divulgada na última quinta-feira (7) mostra o deputado com 22% das intenções de voto, seguido por Cláudio Castro, com 18%, e Rodrigo Neves (PDT), com 7%. O levantamento foi realizado entre terça (5) e quinta (7), com 1.218 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ- 05998/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE