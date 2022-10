Na véspera da eleição, Lula arrasta multidão em SP (vídeo)

O candidato intensifica agenda de campanha no maior colégio eleitoral do Brasil. O ex-presidente lidera as pesquisas e tem chances de ganhar a eleição no primeiro turno edit

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de uma caminhada neste sábado (1) na cidade de São Paulo (SP). O estado é o maior colégio eleitoral do Brasil.

As pesquisas Ipespe e CNT/MDA mostraram chances de vitória do ex-presidente em primeiro turno. Os números do Atlas apontaram que Lula não precisaria ir ao segundo turno para ganhar a eleição.

Na pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (29), o petista manteve a liderança nos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, três dos quatro maiores colégios eleitorais do Brasil. O petista apareceu 42% entre os eleitores paulistas, contra 35% de Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado nas pesquisas. Lula aumentou seus votos entre os eleitores mineiros e fluminenses. Ele teria 50% dos votos válidos no País. Para vencer em primeiro turno, ele precisa de 50% dos votos válidos mais um.

Na caminhada deste sábado (1), o ex-presidente esteve acompanhado de nomes como Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado de São Paulo, e Márcio França (PSB), candidato ao Senado.

O Datafolha, divulgada no dia 29, apontou Haddad na primeira posição, com 41% dos votos válidos. Na corrida para o Senado, Márcio França ficou em primeiro lugar, com 47% dos votos válidos.

