Atlas: Lula tem 50,7% dos votos válidos e seria eleito em primeiro turno

247 - A pesquisa Arko/Atlas, divulgada nessa sexta-feira (30), apontou o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,7% dos votos válidos no primeiro turno. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 41%. Os votos válidos excluem os votos em branco e nulos. Para vencer em primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Os números foram divulgados pela CNN Brasil.

De acordo com a pesquisa, Ciro Gomes (PDT) teve 3,6% e Simone Tebet (MDB), 2,6%. Soraya Thronicke (União Brasil) conseguiu 0,9%. Felipe D’Avila, 0,7%, e Vera Lucia (PSTU), 0,2%.

Padre Kelmon (PTB) e Eymael ficaram com 0,1%. Léo Pericles (UP) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

As pesquisas Ipespe e CNT/MDA mostraram chances da vitória de Lula em primeiro turno.

Foram coletadas as respostas de 4.500 eleitores via web entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro do levantamento foi de um ponto percentual. A pesquisa, com nível de confiança de 95%, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01318/2022.

