Fátima Bernardes declara voto em Lula (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora Fátima Bernardes afirmou que votará no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nestas eleições, diante do momento em que estamos vivendo, eu voto 13, eu voto Lula", disse ela em vídeo publicado no Twitter do ex-presidente.

"Sempre mantive meu voto em sigilo porque é um direito e uma necessidade pela função que eu exercia", disse ela, que era apresentadora do Jornal Nacional.

A jornalista criticou Jair Bolsonaro (PL). "Depois falta de humanidade das centenas de milhares de vítimas da pandemia, ataques a mulheres, à imprensa, à ciência, às artes, à democracia. Retorno da fome de maneira inaceitável, campanha pelo aumento do número de armas com civis, da mistura da religião, algo sagrado, com a política", acrescentou.

O petista agradeceu à apresentadora. "Amanhã o Brasil tem um encontro com a democracia. Obrigado pelo voto e confiança Fátima Bernardes", escreveu Lula.

As pesquisas Ipespe e CNT/MDA mostraram chances de vitória em primeiro turno.

Amanhã o Brasil tem um encontro com a democracia. Obrigado pelo voto e confiança @fbbreal. pic.twitter.com/sLJe1d1Uj3 — Lula 13 (@LulaOficial) October 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.