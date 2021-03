"Não vamos tolerar os intolerantes", diz Margarida Salomão, ameaçada por bolsonaristas

247 - A prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão, publicou, nesta terça-feira, 23, um vídeo respondendo às ameaças de bolsonaristas contra ela. “Tudo tem limite. Nós precisamos compreender na democracia a diferença que existe entre a pessoa física e a pessoa pública”, afirmou.

“Sempre fui a favor de toda a sorte de manifestação democrática”, declarou, destacando que durante sua vida sempre se manifestou. “Mas sempre fazendo a distinção que a gente tem o direito à divergência”, completou.

“Só os fascistas, ao disputarem politicamente, atacam a pessoa física”. “Isso é absolutamente intolerável. Nós, em nenhum momento, vamos tolerar os intolerantes, porque nós somos firmementes praticantes da cultura democrática”, disse.

Bolsonaristas vão à casa de prefeita contra fechamento do comércio

Bolsonaristas se reuniram em frente à casa da prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão (PT), na noite desta segunda-feira (22) para protestar contra as medidas de restrição implementadas no município para combater a pandemia da Covid-19.

De cima de um carro de som, uma manifestante repete o discurso negacionista de Jair Bolsonaro e em defesa de que o povo trabalhe. “O que é que um pai de família vai fazer quando seu filho sentir fome?”.

“Enquanto o dinheiro da senhora tá caindo certinho aí, a senhora está determinando que pessoas de bem não podem exercer seus direitos fundamentais”, continua. O grupo tinha caixões e fez um velório simbólico da prefeita e dos vereadores da cidade, classificando o fechamento do comércio como “morte simbólica” dos atores políticos.

Durante a tarde, o protesto foi feito em formato de carreata. A fila de veículos se formou no Carrefour, onde alguns dos participantes concentraram falas de reivindicação pela reabertura imediata do comércio, em favor do tratamento precoce contra a Covid-19 e questionamentos às medidas de combate à doença pela Prefeitura.

