Navio sai de controle e bate em duas balsas no porto de Santos; tripulantes saltam no mar (vídeo)

247 - Um navio cargueiro, identificado como Seaspan Empire, colidiu com duas balsas que realizam a travessia entre Santos e Guarujá na noite desta segunda-feira (16), em um incidente ocorrido na entrada do canal do Porto de Santos, no litoral paulista. As informações são do UOL.

Segundo relatos e imagens divulgados por testemunhas, o navio, que havia deixado o complexo portuário e buscava manobrar após uma tentativa de atracação no terminal da Embraport, acabou atingindo as balsas FB-14 e FB-15 cerca de 22h15.

As duas embarcações estavam vazias, sem veículos a bordo, no momento da colisão. Testemunhas presentes no local afirmaram que os quatro tripulantes das balsas — o comandante e três marinheiros — se lançaram ao mar por precaução diante do impacto. Eles foram resgatados por lanchas da Praticagem de São Paulo e, de acordo com as primeiras informações, não sofreram ferimentos. Autoridades marítimas foram acionadas para avaliar a ocorrência.

Em nota, a Praticagem informou que o navio navegava próximo ao acesso do porto quando as balsas “atravessaram inadvertidamente à frente da embarcação”, desencadeando o abalroamento. A Capitania dos Portos recebeu comunicação para conduzir as providências e iniciar apurações. Até o momento, não há confirmação de danos estruturais significativos no navio ou nas balsas, nem relatos de poluição hídrica decorrente do impacto. Apesar da colisão, o serviço de travessias entre Santos e Guarujá não foi interrompido, com quatro embarcações normalmente em operação e tempo médio de espera estimado em cerca de 15 minutos.

Essa travessia é uma das principais rotas de transporte de veículos e passageiros na Baixada Santista e opera diariamente entre as duas cidades. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para verificar a situação dos tripulantes e das embarcações após o acidente, e autoridades portuárias e marítimas seguem investigando as causas do descontrole da manobra que resultou na colisão. O caso ainda está sob apuração, e novos detalhes poderão ser divulgados conforme a conclusão das análises oficiais.



O Porto de Santos é o maior terminal marítimo do Brasil, movimentando grande parte das exportações e importações do país. Incidentes envolvendo navios e embarcações menores em áreas de tráfego intenso, como as travessias de balsas no canal de entrada, são raros, mas sempre atraem atenção dada a importância logística do complexo portuário e a potencial exposição de usuários e operadores a riscos durante manobras em áreas confinadas de navegação.