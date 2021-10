Nego do Borel é encontrado em hotel do Rio após ser considerado desaparecido

Apoie o 247

247 - O cantor Nego do Borel foi localizado em um hotel na Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (5), de acordo com a Band News. O artista estava acompanhado de duas mulheres. Mais cedo, a mãe dele chegou à Cidade da Polícia para prestar depoimento acompanhada da assessoria de imprensa e disse que o filho é vítima de ataques de haters.

A Polícia Civil chegou a enviar equipes para Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do estado, onde o cantor teria sido visto ontem.

Os investigadores passaram a procurar por Nego do Borel depois que a mãe dele foi até a delegacia do Recreio, ontem (4) à noite, dizendo que ele desapareceu após falar com pessoas próximas em tom de despedida.

