No Rio, agentes de segurança expulsam golpistas das vias e Eduardo Paes elogia ação: "baderna não vai ser tolerada!" (vídeo)

No Rio, agentes de seguranças expulsam golpistas das vias e Eduardo Paes elogia ação: "baderna não vai ser tolerada!" edit

247 - Agentes de segurança já atuam no Rio de Janeiro para expulsar golpistas que insistem em promover barricadas para contestar o resultado legítimo das eleições.

O prefeito da cidade, Eduardo Paes, elogiou a ação: “Aqui tem respeito às leis! Baderna não vai ser tolerada! Parabéns @GMRio”, disse.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou em despacho nesta terça-feira (1) que as polícias militares estaduais estão autorizadas a agir contra os bloqueios das estradas em todo o país realizados por bolsonaristas golpistas que não aceitam o resultado da eleição presidencial, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), impondo uma derrota a Jair Bolsonaro (PL).

O despacho do ministro determina a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido".

