Terroristas bolsonaristas ameaçam queimar estudantes da UFRJ em barricada na via Dutra

247 - Estudantes do curso de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) relataram ao jornal Estado de S.Paulo que foram ameaçados por um grupo terrorista bolsonarista que bloqueou a Rodovia Presidente Dutra na altura do km 276, em Barra Mansa, no sul do Estado do Rio, nesta segunda-feira, 31. Segundo o relato, por cursarem uma universidade pública os alunos foram identificados como petistas e passaram a ser hostilizados pelos manifestantes que querem promover um golpe por não aceitarem o resultado das urnas.

>>>> Trabalhadores do estaleiro de Angra dos Reis descem do ônibus e acabam com barricada de golpistas que fechavam a via (vídeo)

>>> PRF dispersa bolsonaristas golpistas que fechavam acesso ao Aeroporto de Guarulhos (vídeo)

Segundo os estudantes, os ativistas ameaçaram queimá-los. Também conforme os universitários, agentes da Polícia Rodoviária Federal testemunharam as ameaças e não intervieram.

