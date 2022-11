Trabalhadores do estaleiro de Angra dos Reis descem do ônibus e acabam com barricada de golpistas que fechavam a via (vídeo)

Nas imagens , é possível ver os trabalhadores enfrentando as barricadas dos golpistas que não aceitam a derrota do mandatário edit

247 - Trabalhadores do estaleiro de Angra dos Reis desceram do ônibus na madrugada desta terça-feira (1) e acabaram com uma barricada de golpistas que fechavam a via da estrada Rio Santos, via principal do litoral entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

>>> Caminhoneiros bolsonaristas fecham acesso ao Aeroporto de Guarulhos; voo tem que voltar para os EUA; PRF é vista dando apoio.

Nas imagens abaixo, é possível ver os trabalhadores enfrentando as barricadas dos golpistas que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro.

Por volta de 19h, havia dois pontos de bloqueio na estrada, de acordo com o G1.

Km 486, na altura da Japuíba: tráfego fluindo parcialmente, no esquema "pare e siga", com 2 km de lentidão no sentido SP e 3 km no sentido RJ

Km 511, na altura do Frade: pista totalmente fechada, com 2 km de congestionamento em cada sentido da pista

Veja:

Trabalhadores do estaleiro de Angra dos Reis desceram do ônibus e retiraram a barricada dos proto fascistas no braço #ProvaDeFogo Almirante Barroso #PRF Xandão STF Lula pic.twitter.com/zz9RHhsRDD — DeDê leone 🌎 (@dede_leone) November 1, 2022

