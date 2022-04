No Rio e em São Paulo, escolas de samba terão resistência negra, desigualdade social e até Paulo Gustavo. Confira agendas

Apoie o 247

RBA - Adiados em razão da pandemia de covid-19, os desfiles do carnaval 2022 das escolas de samba do Grupo Especial do Rio e de São Paulo serão realizados nos mesmos dias e horários: a partir desta sexta-feira (22) e sábado (23), com início às 22h. O calendário completo pode ser conferido ao fim desta matéria.

Os eventos voltam aos calendários das duas capitais após o cancelamento de 2021, período em que a pandemia registrava um de seus momentos mais agudos. Inicialmente havia a exigência prévia de uso de máscara para os integrantes das escolas de samba. Entretanto, com o fim da obrigatoriedade deste item do protocolo sanitário, a única exigência que permanece é a apresentação do comprovante de vacinação.

Nos desfiles deste ano, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, grande parte das agremiações abordará temas sociais importantes em suas apresentações. Além disso, também serão lembrados personalidades históricas da cultura brasileira e religiões de matrizes africanas serão enaltecidas.

A Colorado do Brás, por exemplo, segunda escola a ocupar o sambódromo de São Paulo na sexta-feira, terá como tema de seu samba-enredo Carolina – A Cinderela Negra do Canindé. A escola da região central vai homenagear e retratar a história da escritora negra Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, livro marcante da literatura negra brasileira.

Destaques de São Paulo

A Tom Maior, que desfila também na sexta, mostrará sua interpretação para a obra dos cordelistas Josué Limeira e Vladimir Barros, O Pequeno Príncipe em Cordel, que se baseia na história original do clássico O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-Exupéry, para a realidade do Nordeste brasileiro.

No mesmo dia, a Dragões da Real levará para a avenida uma homenagem ao cantor e compositor paulista Adoniran Barbosa, o “homem que falava aquilo que as pessoas enrolam pra dizer”, segundo a sinopse. Adoniram é autor, entre outras obras, de Trem das Onze, Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e Tiro ao Álvaro.

Após ser campeã do Grupo de Acesso em 2020, a Vai-Vai volta ao Grupo Especial no carnaval 2022 e será a primeira a desfilar na noite de sábado. Neste ano, a agremiação fará uma homenagem aos povos africanos e a filosofia Sankofa, surgida na África Ocidental. Já a Mocidade Alegre irá homenagear a cantora Clementina de Jesus com o samba-enredo Quelémentina, Cadê Você?.

No mesmo dia, o carnaval da Gaviões da Fiel, intitulado Basta, promete falar sobre desigualdade social. Segundo divulgação feita pela escola, seu samba aborda as diversas faces dessa divisão. A escravidão será um dos assuntos citados no enredo, denunciando como os senhores de engenho enriqueceram por meio do trabalho de homens e mulheres escravizados.

Destaques do Rio de Janeiro

Os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro também deverão tocar temas sensíveis. A Acadêmicos do Salgueiro, por exemplo, vai apresentar na Sapucaí, na sexta-feira, o enredo Resistência, retratando lugares importantes do Rio que ficaram marcados como pontos de produção, difusão e manutenção da cultura negra na cidade.

A São Clemente, quarta escola a desfilar no mesmo dia, vai homenagear o ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da covid-19. Com o enredo Minha vida é uma peça, a escola conta a vida do niteroiense, desde a infância e juventude em Icaraí, de onde ele partiu para empreender sua intensa e vitoriosa carreira artística.

Fechando a sexta-feira, a tradicional Beija-Flor, de Nilópolis, apresenta o enredo Empretecer o pensamento é ouvir da voz da Beija-Flor. O samba, segundo o carnavalesco Alexandre Louzada, tem como proposta um retorno aos primórdios da civilização para que as pessoas possam ter “noção da origem brilhante que o povo preto teve”, e que foi apagada pela colonização europeia.

No sábado, um dos homenageados da noite será o cantor e compositor Martinho da Vila, no desfile da Vila Isabel. A vida do artista vai ser contada no enredo Canta, canta minha gente! A Vila é de Martinho!. No mesmo dia, os orixás das religiões de matrizes africanas serão celebrados na avenida pela Mocidade Independente de Padre Miguel, que vai cantar e dançar por Oxóssi. Por sua vez, a Grande Rio vai desmistificar o orixá Exu.

Horários dos desfiles do carnaval 2022

São Paulo – Sexta-feira (22)

22h – Acadêmicos do Tucuruvi Vai-Vai

23h35 – Colorado do Brás Gaviões da Fiel

0h40 – Mancha Verde Mocidade Alegre

1h45 – Tom Maior Águia de Ouro

2h50 – Unidos de Vila Maria Barroca Zona Sul

3h55 – Acadêmicos do Tatuapé Rosas de Ouro

5h – Dragões da Real Império de Casa Verde

São Paulo – Sábado (23)

22h – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h – Império de Casa Verde

Rio de Janeiro – Sexta-feira (22)

22h – Imperatriz Leopoldinense

23h – Mangueira

00h – Salgueiro

01h – São Clemente

02h – Viradouro

03h – Beija-Flor

Rio de Janeiro – Sábado (23)

22h – Paraíso do Tuiuti

23h – Portela

00h – Mocidade Independente

01h – Unidos da Tijuca

02h – Grande Rio

03h – Vila Isabel

