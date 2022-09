No Rio, Lula defende retomada de empregos e recursos do petróleo para o povo

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira (8), em Nova do Iguaçu (RJ), prometeu a retomada dos direitos trabalhistas e criticou a entrega da exploração do pré-sal para estrangeiros.

"Deram um golpe em você e me prenderam porque nunca aceitaram a lei de partilha. O petróleo era do povo. O dinheiro dos royalties seria 75% para educação, ciência e tecnologia e para a saúde", disse. "Se a gente ganhar, a partir do dia 1 de janeiro vamos começar a discutir os direitos do povo. Abolimos a escravidão em 1988 e não queremos mais ser escravos de ninguém. A partir de janeiro o salário mínimo vai aumentar todo ano de acordo com crescimento da economia", acrescentou.

O ex-presidente criticou a fome no País e também prometeu mais investimentos na construção de casas. "Carne virou artigo de luxo. As pessoas não podem mais comprar um quilo de carne", disse. "Andam procurando carcaça de frango. Cadê a maldita casa verde e amarela que esse governo construiu?".

O candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) também destacou que é necessário deixar o povo com renda e fez críticas ao governo Cláudio Castro (PL). "Eu comecei a trabalhar muito cedo e aprendi com meus pais o valor da honestidade. Pra governar o RJ, tem que saber o valor da carteira de trabalho e da ética. O povo quer emprego e renda, e é isso que vamos fazer. Vou aumentar o salário mínimo pras famílias viverem com dignidade", disse.

"Essa campanha milionária do Cláudio Castro, com essa quantidade enorme de propaganda paga com dinheiro público que foi roubado no escândalo do Ceperj. O dinheiro que era pra saúde, pra educação está indo pra propaganda política. Nós vamos derrotar essa máfia", acrescentou.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa de Lula, destacaram a importância das mulheres para as eleições deste ano.

Lula com Marcelo Freixo e André Ceciliano em Nova Iguaçu. Vamos juntos pelo Rio e pelo Brasil https://t.co/u68d6pGpNv September 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.