Nova tragédia em Minas: família inteira é soterrada por desabamento de encosta em Brumadinho. Cinco mortos

247 - Após o acidente em Capitólio (MG), mais uma tragédia é registrada em Minas Gerais: os corpos de uma criança de 3 anos e de sua mãe foram encontrados, na tarde desta segunda-feira, 10, dois dias após o acidente, que ocorreu no sábado, 8.

Os corpos foram achados ao lado do carro da família deles, que foi soterrado por um deslizamento de encosta dentro do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho (MG), informou o G1.

Os familiares informaram que além de Ana Alexandrino Santos, de 3 anos, estavam no carro o pai dela, Henrique Alexandrino dos Santos, de 41, a mãe, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, de 40, o irmão dela, Vitor Cardoso Alexandrino Santos, de 6, e o motorista, Geovane Vieira Ferreira, de 42 anos — também da mesma família.

Foi um tio que reconheceu o corpo da criança de 3 anos. Em seguida, foi encontrado o corpo da mãe. Os militares ainda buscam pelos outros três ocupantes do veículo. As buscas contam com integrantes da Polícia Militar, da perícia da Polícia Civil e 10 militares do Corpo de Bombeiros.

Segundo o G1, o carro da família foi arrastado pela lama por cerca de 400 metros e foi "completamente destruído", com a menina sendo arremessada para fora do veículo. A família desviou da BR-040, onde dique de mina transbordou, e desapareceu.

