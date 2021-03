Nunes Marques, que pediu vista no julgamento de Moro, está em SP cuidando dos pais, diagnosticados com Covid-19

Relatos de pessoas próximas ao ministro dão conta de que ele foi pego de surpresa com a inclusão da suspeição de Sergio Moro na pauta da Segunda Turma do STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques ficou em evidência nesta terça-feira (9) após o julgamento na Segunda Turma da Corte sobre a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula.Nunes Marques pediu vista e, com isso, mais tempo para analisar o caso. A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, relata que o ministro está em São Paulo para acompanhar o tratamento dos pais, que testaram positivo para Covid-19. Os filhos do magistrado também estão isolados.

Pessoas próximas a Nunes Marques contaram à jornalista que ele foi pego de surpresa com a inclusão da suspeição de Moro na pauta da Segunda Turma e que o magistrado teria dificuldade para formular um voto sobre a questão de um dia para o outro, principalmente no momento em que divide os afazeres do STF com os cuidados com os pais.

A sessão foi encerrada nesta terça-feira em 2 a 2, faltando o voto de Nunes Marques para decidir a situação. A ministra Cármen Lúcia, no entanto, afirmou que fará um novo voto, a ser apresentado após a manifestação de Nunes Marques.

