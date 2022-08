"O Centrão está destruindo esse país. Não suporto mais", diz Haddad

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT) fez duras críticas nesta terça-feira (23), em entrevista ao g1, ao Centrão, defendido por Jair Bolsonaro na segunda-feira (22) no Jornal Nacional, da TV Globo.

A crítica veio na esteira de uma pergunta sobre a base aliada construída por Haddad para disputar a eleição estadual. Ele reconheceu ter sim ao seu lado partidos variados, mas que ainda sim guardam alguma semelhança entre si. "Esses partidos, são seis, têm uma característica: estão no mesmo campo, do centro, da centro-esquerda, da esquerda. Eles têm perspectivas aparentadas, embora não sejam as mesmas. Eu prefiro isso do que ter o Centrão. O Centrão é um grande mal para o país. Está fazendo mal em Brasília, está fazendo mal aqui em São Paulo".

O entrevistador, Alan Severiano, então, questionou Haddad sobre sua posição, já que, segundo ele, o PT sempre compôs com o Centrão quando foi governo. "Mas nós não vamos aprender com a história?", perguntou Haddad. "Talvez seja tentador ter o Centrão, porque o Centrão adere a qualquer governo. Talvez seja tentador, é fácil fazer uma base aliada. Eu prefiro gastar mais tempo e fazer uma base aliada sem o Centrão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Provocado a se comprometer a não compor com o Centrão, o candidato preferiu dizer que fará o possível para isolar os representantes deste campo político. "Você pode ter certeza de que se eu puder isolar o Centrão eu vou isolar, porque eu não suporto mais o Centrão. O Centrão está destruindo esse país. Prejudicou o governo Fernando Henrique [Cardoso], prejudicou o governo Lula, o quanto pôde, hoje é o governo Bolsonaro - não é que ele prejudica, ele é o governo Bolsonaro. Acho que chegou o momento da gente se livrar dessa turma. Deixa eles na oposição. Eles no governo são um estrago medonho. Não dá mais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.