O que falta saber sobre colisão de helicópteros que matou seis pessoas, incluindo Oliver Tree

247 - O ccidente que matou o cantor Oliver Tree ainda tem pontos sem resposta e será investigado pelo Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira responsável por apurar ocorrências aeronáuticas. A principal dúvida é o que provocou a colisão entre duas aeronaves de pequeno porte no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são da CNN Brasil.

Seis pessoas morreram na manhã deste domingo (14), depois que as aeronaves caíram em um pátio de veículos elétricos na Avenida das Américas. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os aviões teriam colidido no ar antes da queda.

Com o impacto, ao menos 20 veículos que estavam estacionados no local foram atingidos e incendiados. Ainda não há, até o momento, um balanço final dos danos materiais e ambientais provocados pelo acidente e pelo incêndio.

A apuração sobre as causas exatas da colisão ficará a cargo da FAB (Força Aérea Brasileira), por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Nesta fase inicial, equipes especializadas fazem a coleta e a validação de informações, preservam vestígios, analisam preliminarmente os danos nas aeronaves e levantam elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou, em nota, que também apura a situação das aeronaves e dos pilotos envolvidos. A análise pode incluir a validade das licenças, as condições de manutenção dos equipamentos e outras informações relacionadas à operação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para atender à ocorrência na Avenida das Américas. A corporação informou que cerca de 45 militares e 15 viaturas foram mobilizados no atendimento.

O Destacamento de Bombeiros Militar do Recreio dos Bandeirantes foi deslocado imediatamente para o local. A operação teve apoio de equipes especializadas do Grupo de Operações Especiais e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados da corporação.

As seis vítimas fatais eram tripulantes das aeronaves envolvidas no acidente. De acordo com as informações divulgadas, cinco pessoas estavam em uma das aeronaves, enquanto a outra era ocupada apenas pelo piloto.

Entre os mortos estão Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza e Charles Marsillac. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil informou que o caso está em andamento na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes. A perícia foi acionada para o local, e agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A ocorrência ainda conta com apoio do Corpo de Bombeiros, da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), da Comlurb e de equipes do 31º BPM, do Recreio dos Bandeirantes, que atuam no isolamento da área.

A investigação deverá esclarecer pontos centrais do caso, como a dinâmica da colisão, as condições de voo, a situação das aeronaves, a documentação dos pilotos e eventuais fatores operacionais que possam ter contribuído para a queda.

Até a conclusão das apurações, a causa do acidente permanece indefinida. O trabalho do Cenipa terá como foco reunir elementos técnicos para determinar como ocorreu a colisão e quais fatores estiveram envolvidos na tragédia que deixou seis mortos no Rio de Janeiro.