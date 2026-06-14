Oliver Tree está entre vítimas de colisão de helicópteros no Rio

247 - O cantor estadunidense Oliver Tree está entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros registrada na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. As informações são da Folha de S.Paulo.

O músico cumpria agenda no Brasil durante uma turnê internacional e seguia para Angra dos Reis, no litoral fluminense, acompanhado do produtor musical e DJ brasileiro Lucas Brito Chaves Frota e do influenciador argentino Gaspi.

A colisão envolveu duas aeronaves, que caíram em um pátio de veículos de uma concessionária da BYD, fabricante de carros elétricos. O acidente ocorreu na zona sudoeste do Rio e mobilizou autoridades locais.

Oliver Tree havia se apresentado em São Paulo no dia 6, no Studio Stage, casa de shows localizada na Lapa, na zona oeste. Nos últimos dias, o cantor publicou vídeos usando a camisa da seleção brasileira em diferentes cenas gravadas no país.

Nas postagens recentes, Oliver Tree apareceu em uma favela, jogando futebol, comendo churrasco, cortando o cabelo e dirigindo uma motocicleta. A passagem pelo Brasil fazia parte de um momento de divulgação de sua turnê internacional.

Quem são as vítimas

Além de Oliver Tree, estavam no grupo o DJ e produtor brasileiro Lucas Brito Chaves Frota, radicado nos Estados Unidos, e o influenciador argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi. O argentino reúne 2,8 milhões de seguidores apenas no YouTube.

As demais vítimas foram identificadas como os pilotos Charles Marsillac e Alexandre Souza, além de Lucas Vignale.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou em entrevista a um canal de TV que os pilotos envolvidos no acidente tinham experiência. Ele também disse que conhecia pessoalmente um deles.

Carreira de Oliver Tree

Oliver Tree se preparava para iniciar uma turnê mundial após o lançamento do álbum Love you madly hate you badly, título traduzido livremente como Amo você loucamente, odeio você seriamente.

A agenda previa mais de 70 apresentações em grandes cidades de todos os continentes, incluindo Paris, Barcelona, Londres, Chicago, Toronto, Sydney e Pequim.

O cantor tem forte presença nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram. No Spotify, registra média de 11,4 milhões de ouvintes mensais.

Durante a passagem recente pelo Brasil, Oliver Tree também publicou conteúdo ao lado do influenciador brasileiro Lucas Inutilismo.

Lucas Frota e Gaspi

Lucas Brito Chaves Frota era produtor musical e DJ brasileiro. Ele vivia nos Estados Unidos e tinha atuação voltada especialmente à música eletrônica.

No ano passado, Lucas Frota se apresentou no Burning Man, um dos principais festivais de contracultura do mundo.

Gaspar Prim, mais conhecido como Gaspi, era um influenciador argentino popular nas redes sociais. Ele acumulava 2,8 milhões de seguidores tanto no YouTube quanto no Instagram, plataformas nas quais publicava conteúdos de humor.

O grupo seguia para Angra dos Reis quando ocorreu a colisão entre os helicópteros no Rio de Janeiro.