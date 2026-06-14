Dois helicópteros colidem no Recreio e deixam seis mortos no Rio (vídeo)

247 - Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio de veículos no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), deixando pelo menos seis pessoas mortas. As informações foram divulgadas inicialmente em nota e confirmadas pelas equipes de emergência que atuam no local.

Segundo os dados disponíveis até o momento, o impacto entre as aeronaves provocou um incêndio de grandes proporções que se alastrou por diversos automóveis estacionados nas proximidades. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o local e utiliza drones para apoiar o combate às chamas e localizar possíveis vítimas ainda presas nos destroços.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. A área foi isolada para permitir o trabalho das equipes de resgate e controle do incêndio. O número de mortos pode aumentar à medida que os bombeiros avançam nas buscas.

Helicópteros se chocam no ar e caem em pátio de carros causando explosão; cinco pessoas morreramhttps://t.co/vP3lTKIIYj pic.twitter.com/burmJY3abY June 14, 2026