Dois helicópteros colidem no Recreio e deixam seis mortos no Rio (vídeo)
Aeronaves caíram sobre pátio de veículos na zona oeste do Rio de Janeiro e incêndio de grandes proporções atingiu carros na manhã deste domingo
247 - Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio de veículos no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), deixando pelo menos seis pessoas mortas. As informações foram divulgadas inicialmente em nota e confirmadas pelas equipes de emergência que atuam no local.
Segundo os dados disponíveis até o momento, o impacto entre as aeronaves provocou um incêndio de grandes proporções que se alastrou por diversos automóveis estacionados nas proximidades. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o local e utiliza drones para apoiar o combate às chamas e localizar possíveis vítimas ainda presas nos destroços.
As causas da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. A área foi isolada para permitir o trabalho das equipes de resgate e controle do incêndio. O número de mortos pode aumentar à medida que os bombeiros avançam nas buscas.