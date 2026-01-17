Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio
No momento em que desapareceu, a aeronave fazia manobras, em um procedimento conhecido como circuito
247 - Um helicóptero com três passageiros caiu na manhã deste sábado (17) no bairro de Guaratiba, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. As três pessoas morreram na queda. A aeronave era um modelo Robinson R44 II prefixo PS- GJS. A queda aconteceu em uma área de mata, na altura da Avenida Levy Neves esquina com a Rua Tasso da Silveira. No momento em que desapareceu, a aeronave fazia manobras, em um procedimento conhecido como circuito.
De acordo com informações publicadas no Portal G1, testemunhas afirmaram que o helicóptero tinha decolado do Helimar/Heli-Rio, no Recreio e, antes da queda, passou no Clube Céu, em Sepetiba. Houve uma troca de piloto e a aeronave foi embora.
A Aeronáutica informou que investigadores da força investigam o caso. “A conclusão dessa investigação ocorrerá no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.