Três pessoas morrem em queda de helicóptero no Rio

247 - Um helicóptero com três passageiros caiu na manhã deste sábado (17) no bairro de Guaratiba, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. As três pessoas morreram na queda. A aeronave era um modelo Robinson R44 II prefixo PS- GJS. A queda aconteceu em uma área de mata, na altura da Avenida Levy Neves esquina com a Rua Tasso da Silveira. No momento em que desapareceu, a aeronave fazia manobras, em um procedimento conhecido como circuito.

De acordo com informações publicadas no Portal G1, testemunhas afirmaram que o helicóptero tinha decolado do Helimar/Heli-Rio, no Recreio e, antes da queda, passou no Clube Céu, em Sepetiba. Houve uma troca de piloto e a aeronave foi embora.

A Aeronáutica informou que investigadores da força investigam o caso. “A conclusão dessa investigação ocorrerá no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

Três pessoas morreram em queda de helicóptero em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no início da tarde desse sábado (17/1). pic.twitter.com/xlC5WLBE7U January 17, 2026