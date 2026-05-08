Helicóptero da família da dupla Henrique e Juliano cai no Tocantins

247 - O helicóptero pertencente a Juliano, da dupla sertaneja com Henrique, sofreu uma queda no fim da manhã desta sexta-feira (8) em uma área rural de Porto Nacional, na região central do Tocantins. Os cantores não estavam na aeronave no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ocupavam o helicóptero e tiveram apenas ferimentos leves.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a dupla Henrique e Juliano afirmou nesta sexta-feira (8) que a queda de um helicóptero da família no Tocantins não deixou feridos graves e causou apenas danos materiais. A aeronave era pilotada por Edson Reis, pai dos cantores, segundo relato divulgado pelos artistas. As informações foram dadas pelos próprios irmãos em vídeo publicado nas redes sociais, após a repercussão do acidente envolvendo o helicóptero familiar.

Henrique iniciou a manifestação ao tranquilizar os fãs. “Vocês devem ter visto notícias sobre o incidente com o helicóptero”, disse. Em seguida, o cantor explicou que o pai estava no comando da aeronave no momento da queda. “Mas está todo mundo bem. Meu pai, que estava no comando, é um piloto experiente e não teve nenhum tipo de lesão grave. Só dano material, graças a Deus.”

Juliano também confirmou que o helicóptero pertence à família e esclareceu que não estava na aeronave no momento do acidente. “Realmente é o helicóptero da família, está no meu nome. Não estava dentro. Mas, graças a Deus, meu pai está bem, com saúde, e tudo certo. Só [dano] material. Obrigado pela preocupação de vocês e que Deus os abençoe sempre.”

Com a manifestação, os artistas buscaram conter a apreensão dos fãs e reforçaram que o acidente não teve vítimas graves, apesar dos danos à aeronave.

Confira registros mostram como ficou o helicóptero de Henrique e Juliano após o pouso de emergência pilotado por Edson Reis, pai da dupla. Felizmente todos estão bem 🙏🏼 pic.twitter.com/MimkwveYav — Sofreneja (@SofrenejaOf) May 8, 2026