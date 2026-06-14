Queda de avião em Rio Verde mata avô e neto em área rural

247 - Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Rio Verde, em Goiás, e matou duas pessoas nesse sábado (13). As vítimas eram avô e neto e morreram ainda no local do acidente, conforme autoridades goianas. A aeronave caiu em uma área de milharal dentro da propriedade rural Fazenda Escalada do Rio Preto. As informações foram publicadas pelo Metrópoles.

Equipes encontraram o avião a cerca de 10 metros de uma estrada vicinal, nas proximidades da rodovia GO-174. As autoridades isolaram a região para preservar a área e garantir segurança aos trabalhos de atendimento, perícia e investigação.

A Polícia Técnico-Científica foi chamada para realizar os exames periciais. O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Senipa) também recebeu comunicação sobre o caso e acompanha os procedimentos relacionados à preservação do local. As autoridades ainda investigam as causas da queda.

Vítimas eram avô e neto

Familiares identificaram as vítimas como Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e Gabriel Zanchi Fernandes, de 17. Os dois estavam na aeronave no momento do acidente.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-candidato a vereador de Rio Verde Dirceu Zanchi Júnior afirmou que a queda pode ter ocorrido durante uma tentativa de pouso.

“Suspeito que eles tenham tentado pousar, tanto que os trens de pouso estão para fora da carenagem. Possivelmente, devem ter encostado as asas no milho, que está relativamente alto, tentaram corrigir puxando para cima e caíram a praticamente 90 graus da pista, bem próximo aqui à nossa propriedade”, lamentou.

Investigação busca esclarecer dinâmica da queda

A posição da aeronave, a proximidade com a estrada vicinal e as condições da área rural devem integrar a apuração técnica sobre o acidente. A presença do avião em um milharal também será analisada pelos responsáveis pela investigação.

O Senipa orienta a preservação da cena para que os técnicos possam coletar informações capazes de indicar os fatores que contribuíram para a queda. A Polícia Técnico-Científica atua na perícia local e na identificação de elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente. As causas permanecem em apuração.