Jovem morre em salto de rope jump sem corda em Limeira

247 - Uma mulher identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante um salto de rope jump sem corda em Limeira, no interior de São Paulo, na trilha da Ponte do Esqueleto. As informações foram publicadas neste sábado (13) pelo Portal G1.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que funcionários da empresa responsável pela atividade teriam esquecido de colocar o equipamento antes do salto. Imagens mostram homens usando camisetas das empresas Entre Cordas e Ih Voei. O veículo não havia conseguido contato com representantes de nenhuma das duas empresas citadas.

A ocorrência mobilizou equipes de emergência e forças de segurança. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados, mas a morte de Maria Eduarda foi constatada ainda no local. Ainda segundo a Polícia Militar, dois homens fugiram da região após o acidente. Eles foram encontrados com apoio do helicóptero Águia, que realizou buscas em área de mata. Ao todo, seis pessoas foram presas.

O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Limeira, onde as circunstâncias da morte serão investigadas. A apuração deve esclarecer a responsabilidade pela atividade e a sequência de procedimentos adotados antes do salto.

Jovem publicou imagem antes da atividade

Antes do acidente, Maria Eduarda fez uma publicação nas redes sociais mostrando o local onde ocorreria o salto. A postagem, registrada às 7h31, exibia um banner da empresa Entre Cordas. Na imagem, a jovem escreveu: “Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte???”.

Maria Eduarda era de Jandira, na Grande São Paulo. Em seu perfil no Instagram, publicava registros de atividades ao ar livre e de contato com a natureza. A descrição da conta mencionava formações em educação física e gestão esportiva, além da torcida pelo Santos Futebol Clube.

Empresa anunciava novas datas em SP e MG

O conteúdo divulgado pela empresa listava eventos futuros em São Paulo e Minas Gerais, com valores cobrados dos participantes. Para a Ponte do Esqueleto, onde ocorreu o acidente, havia vagas anunciadas para a última sexta-feira e para este sábado, além de uma nova data marcada para 11 de julho.

Também havia programação em Rio Claro, no interior de São Paulo, com saltos previstos para 14 de junho e 12 de julho, ao valor de R$ 210. Em Minas Gerais, as atividades anunciadas para 18 e 19 de julho custavam R$ 250.