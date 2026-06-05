Vazamento de gás em obra da Sabesp gera alerta no centro de SP

247 - Um vazamento de gás provocado durante uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) levou à interdição da Rua Doutor Teodoro Baima, no bairro da República, região central da capital paulista, na noite de quinta-feira (4). O incidente ocorreu menos de um mês após a explosão registrada no Jaguaré, na zona oeste da cidade, que deixou duas pessoas mortas e dezenas de imóveis danificados.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que uma escavadeira utilizada na obra rompe uma tubulação subterrânea de gás. Nas imagens, trabalhadores que acompanhavam a intervenção se afastam rapidamente da área após o acidente.

Segundo a CNN Brasil, a Sabesp informou que o vazamento ocorreu durante uma manutenção emergencial realizada em uma vala a céu aberto. A companhia informou que os trabalhos foram imediatamente interrompidos após o rompimento da tubulação e que os protocolos de segurança foram acionados. A Comgás, responsável pela distribuição de gás na região, foi acionada para atuar no controle da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros informou que a via precisou ser interditada devido a um vazamento considerado de grande proporção. A área foi isolada preventivamente para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das equipes de emergência. Uma viatura foi enviada ao local.

De acordo com a Sabesp, a atuação conjunta das equipes permitiu que o vazamento fosse totalmente controlado por volta das 19h37. Não houve registro de feridos.

Bebel critica atuação da Sabesp

A deputada estadual Professora Bebel criticou o novo incidente e afirmou que o episódio evidencia falhas recorrentes na execução de obras pela companhia após sua privatização.

"Mais uma obra irresponsável da Sabesp privatizada pelo governo Tarcísio de Freitas leva pânico à população em pleno centro de São Paulo. Novamente uma intervenção da companhia atinge uma tubulação de gás, colocando trabalhadores e moradores em situação de risco", declarou.

A parlamentar também questionou a qualidade dos serviços prestados pela concessionária e cobrou uma investigação rigorosa sobre as responsabilidades pelo acidente.

"Além de realizar um serviço que tem gerado inúmeros transtornos à população e impor tarifas cada vez mais pesadas aos consumidores, a Sabesp privatizada parece se especializar em colocar vidas em risco. É preciso que haja apuração rigorosa sobre as responsabilidades desse episódio e medidas efetivas para evitar que novos acidentes aconteçam", afirmou.

Medidas de segurança sob questionamento

O incidente ocorre poucos dias após a Sabesp anunciar novos procedimentos de segurança para obras em áreas urbanas, incluindo a ampliação das chamadas janelas de inspeção, utilizadas para identificar previamente redes subterrâneas antes do início das escavações.

Para Bebel, o novo episódio demonstra que as medidas divulgadas pela empresa ainda não têm sido suficientes para garantir a segurança da população e dos trabalhadores envolvidos nas intervenções.

Em nota, a Sabesp lamentou o ocorrido e informou que está trabalhando no aperfeiçoamento de seus procedimentos de segurança operacional para reduzir riscos em futuras obras.

Explosão no Jaguaré ainda repercute

O novo acidente acontece enquanto seguem as investigações sobre a explosão registrada em 11 de maio no bairro Alvorada, no Jaguaré. A ocorrência provocou destruição significativa na região e afetou cerca de 160 pessoas.

Segundo as autoridades, aproximadamente 46 imóveis permanecem interditados. O Corpo de Bombeiros informou que diversas construções foram destruídas e que vítimas chegaram a ficar soterradas sob os escombros.

As vítimas fatais foram identificadas como Alex Sandro, de 49 anos, que morreu no local da explosão, e Francisco Altino, de 62 anos, que chegou a ser socorrido e internado no Hospital Geral de Osasco, mas não resistiu aos ferimentos.