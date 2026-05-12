Defesa Civil libera retorno a 48 casas após explosão causada por obra da Sabesp

247 - Moradores atingidos pela explosão ocorrida durante uma obra da Sabesp, empresa privatizada na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), começaram a retornar para parte das residências interditadas no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. A Defesa Civil liberou, nesta terça-feira (12), o retorno para 48 das 52 casas vistoriadas na rua Dr. José Benedito de Moraes Leme, localizada acima da área atingida pela explosão. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo o órgão, os imóveis avaliados não apresentaram risco de desabamento após análises realizadas por engenheiros do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), da Prefeitura de São Paulo e da própria Defesa Civil. Outras quatro residências permanecem interditadas por apresentarem danos estruturais. A perícia e as restrições seguem concentradas na rua Piraúba, onde ocorreu a explosão e onde os danos foram considerados mais severos.

O anúncio da liberação foi feito pelo tenente Maxwel Souza, porta-voz da Defesa Civil estadual, cercado por moradores desalojados. “Quando acontece um desastre como esse, a gente faz uma interdição preventiva e temporária para garantir a segurança de todos. Depois, vamos reduzindo conforme as avaliações”, afirmou.

Os imóveis liberados ainda podem apresentar prejuízos materiais, como rachaduras superficiais, vidros quebrados, danos em telhados e eletrodomésticos comprometidos. Segundo a Defesa Civil, os registros dos danos continuam sendo feitos para futuros processos de indenização. Parte dos moradores das quatro casas ainda interditadas permanece em hotéis ou na casa de familiares enquanto aguarda novas definições técnicas sobre os imóveis.

Perícia apura responsabilidades

A perícia criminal segue atuando na área mais atingida pela explosão, que deixou um morto e destruiu imóveis na comunidade localizada atrás do Condomínio Morada do Parque. A vítima fatal foi identificada como Alex Sandro Fernandes Nunes, de 49 anos, encontrado sob os escombros de uma das casas destruídas.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e pela Polícia Militar, a explosão ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água executada pela Sabesp. Relatos preliminares apontam que uma tubulação de gás foi atingida durante os trabalhos realizados no local. Pouco depois, houve a explosão, que destruiu casas, espalhou destroços pela comunidade e deixou feridos.

A Sabesp informou, em nota, que a obra era acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás e declarou que os trabalhos foram interrompidos imediatamente após o incidente para adoção dos protocolos de segurança. A companhia afirmou ainda que presta assistência às vítimas, aos moradores e aos comerciantes afetados e que colabora com as investigações conduzidas pelas autoridades.