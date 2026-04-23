O que já se sabe sobre caso de pai e filha encontrados mortos em casa na capital paulista

247 - Um homem de 57 anos e a filha, de 26, foram encontrados mortos dentro da própria residência no bairro Jardim Nair, na zona leste de São Paulo. O caso, registrado como homicídio, está sob investigação das autoridades paulistas. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1 e confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

As vítimas, identificadas como José Ribamar de Sousa Alves e Thiely da Silva Alves, foram localizadas na tarde da última terça-feira (21), após familiares estranharem a ausência de contato por cerca de três dias. A residência fica na Rua Santa Angélica, onde os corpos foram encontrados já sem vida.

De acordo com a SSP, policiais militares foram acionados depois que parentes relataram o desaparecimento e mencionaram uma possível discussão envolvendo terceiros dias antes. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o imóvel fechado e, após acesso ao interior da casa, confirmaram as mortes.

Segundo o boletim de ocorrência, uma familiar decidiu ir até o endereço ao perceber que as tentativas de contato não tinham resposta. No local, notou sinais incomuns, como um forte odor vindo do interior da residência. Diante da situação, entrou pela janela e encontrou os corpos caídos no chão, acionando imediatamente o socorro e a polícia.

A perícia técnica foi chamada e realizou os primeiros levantamentos no imóvel. O caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações.Relatos colhidos pela polícia indicam que a jovem mantinha um relacionamento recente considerado conturbado. Testemunhas afirmaram que houve discussões nos dias anteriores ao crime, incluindo um desentendimento na madrugada de sábado (18), que teria envolvido o então namorado de Thiely.

Mensagens trocadas entre a vítima e familiares também reforçam o histórico de conflitos ao longo do fim de semana. De acordo com parentes, após a madrugada de domingo (19), não houve mais qualquer contato com a jovem, o que aumentou a preocupação da família.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre suspeitos ou a dinâmica das mortes. A Secretaria da Segurança Pública informou que as investigações seguem em andamento e que novas diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

A apuração agora busca identificar possíveis envolvidos, além de entender se as discussões relatadas por testemunhas têm ligação direta com o crime.