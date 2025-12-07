Obras de Matisse e Portinari são roubadas da Biblioteca Mário de Andrade em SP

247 - Criminosos levaram oito gravuras de Henri Matisse e cinco gravuras de Candido Portinari, todas pertencentes à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”.

As obras roubadas integravam uma mostra realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa confirmou o número de peças levadas e ressaltou que todas as obras possuem apólice de seguro vigente.

“A pasta informa que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente, e que o local dispõe de equipe de vigilância, sistema de câmeras de segurança. Todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a Guarda Civil Municipal (GCM) reforçou o policiamento”, informou a secretaria.

De acordo com a Polícia Militar, os dois assaltantes renderam os seguranças da biblioteca antes de fugir em direção à estação Anhangabaú do Metrô. Equipes que estavam nas proximidades prestaram socorro imediato aos funcionários e iniciaram buscas pela região, mas até o momento ninguém foi preso. Não houve registro de feridos.

A prefeitura de São Paulo informou que as câmeras do programa Smart Sampa identificaram os autores do crime.