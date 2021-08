Olavo de Carvalho é internado novamente e usa Luiz Pimentel como seu nome

O escritor se recupera de um cateterismo a que foi submetido no Instituto do Coração. Desta vez, ele buscou tratamento em uma instituição privada e ele usou o nome de Luiz Pimentel para se internar edit

247 - O escritor Olavo de Carvalho foi internado na sexta-feira (30) na clínica Sainte Marie, na Zona Sul de São Paulo, para recuperar-se do cateterismo a que foi submetido no Instituto do Coração.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, desta vez Olavo não foi internado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e usou o nome de Luiz Pimentel para - o nome completo dele é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho.

Em julho, ele saiu dos Estados Unidos para se internar pelo SUS, o que gerou indignação em médicos dos hospitais públicos, porque Olavo fazia campanha intensa contra o SUS há anos.

