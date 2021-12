ONU monitora ação policial do governo Zema em Varginha que deixou 26 mortos

A ação da PM do governador Romeu Zema em Varginha resultou na morte de 26 suspeitos de envolvimento com o "novo cangaço" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) monitora a ação policial que resultou na morte de 26 suspeitos de envolvimento com o "novo cangaço" em outubro deste ano, em Varginha (MG), informa o jornalista Thiago Herdy, no UOL.

Conduzida pela PM do governador de bolsonarista Romeu Zema (Novo) e com apoio da PRF, a operação foi a mais letal contra quadrilhas suspeitas de promover assaltos a banco já realizada no país.

A presidente do Conselho de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Andréia de Jesus (PSOL), e o representante do Alto Comissariado na América do Sul, Jan Jarab, criticaram a posição oficial, que diz que as vítimas foram socorridas e morreram em meio à tentativa de atendimento médico.

PUBLICIDADE

O governo brasileiro pode vir a ser cobrado, pois o caso apresenta indícios de execução extrajudicial de suspeitos de crime.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE