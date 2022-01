Onze mergulhadores fazem buscas por desaparecidos em Capitólio (MG)

Pelo menos três pessoas que estavam nas lanchas atingidas por um paredão rochoso que despencou no sábado (8/1) ainda não foram encontradas edit

Apoie o 247

ICL

Por Luísa Guimarães, Metrópoles - O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais retomou as buscas por desaparecidos em Capitólio às 5h da manhã deste domingo (9/1). Há, ao todo, 50 pessoas envolvidas na operação, entre bombeiros e militares da Marinha do Brasil.

Entre eles, há 11 mergulhadores do CBMMG especialistas nesse tipo de operação, familiarizados com a área de busca e que contam com equipamentos de mergulho e cilindros reserva.

A Marinha do Brasil disponibilizou quatro lanchas e três motos aquáticas para o local de buscas, além do apoio de sete viaturas.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE