Operação no Complexo da Maré fecha 41 escolas, efetua prisões e bloqueia vias

247 - Uma operação no Complexo da Maré, na zona Norte do Rio de Janeiro, suspendeu as aulas em ao menos 41 escolas municipais na manhã desta terça-feira (5). A Polícia efetuou 12 prisões. Uma pessoa morreu. Agentes também apreenderam 20 veículos, diversas armas e munições foram apreendidas. De acordo com investigadores, uma estrutura criminosa fazia aquisição, ocultação e distribuição de materiais ilícitos, para colocar em prática atividades como venda ilegal de armas de fogo, munições e acessórios. As informações foram publicadas pela CNN.

Por conta dos tiroteios, a Linha Vermelha foi interditada por volta das 11h40. A COR-Rio informou que, às 13h35, as pistas, no sentido Centro, e a Avenida Brasil, nos dois sentidos, foram desocupadas e que o policiamento segue reforçado na região.

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFC) iniciaram nesta terça-feira (5) mais uma fase da Operação Torniquete.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mais de 900 pessoas foram presas no contexto da operação desde setembro de 2024. No mesmo período, foram recuperadas cargas e veículos avaliados em mais de R$ 52 milhões, além de pedidos de bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 70 milhões.