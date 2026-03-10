Maricá apresenta projetos estratégicos na maior feira imobiliária do mundo

247 - A cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, participa da edição de 2026 do MIPIM, considerado o maior evento global do setor imobiliário, realizado entre os dias 9 e 13 de março em Cannes, na França. A presença do município na feira internacional tem como objetivo apresentar projetos estratégicos voltados ao turismo, à logística e à economia criativa, reforçando a estratégia de diversificar a economia local e preparar a cidade para o período pós-royalties do petróleo.

Entre os principais destaques apresentados está o complexo turístico MARAEY, finalista do MIPIM Awards na categoria “Melhor Novo Megaempreendimento”. O projeto figura entre os quatro melhores megaempreendimentos do mundo, e o resultado da premiação será anunciado no dia 12 de março no Palais des Festivals, em Cannes.

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, afirmou que a participação no evento internacional representa um momento estratégico para a cidade. “Maricá vem ao MIPIM para mostrar projeto, identidade e futuro. Estamos construindo o amanhã agora. O mundo está olhando para cidades que conseguem crescer com sustentabilidade e inovação, e é exatamente isso que estamos fazendo aqui”, declarou.

Reconhecido pela ONU Turismo como referência em desenvolvimento turístico sustentável, o projeto MARAEY será implantado em uma área de aproximadamente 840 hectares, com apenas 6,6% de ocupação predial, preservando a maior parte da área natural. O empreendimento prevê a construção de hotéis de luxo, residências, centros de pesquisa, áreas de esporte e educação, além da geração estimada de 18 mil empregos durante a fase de construção.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Celso Pansera, destacou que o reconhecimento internacional do projeto fortalece a posição da cidade no cenário global de investimentos. “O reconhecimento internacional do MARAEY mostra que Maricá entrou no radar global de projetos inovadores e sustentáveis. É um empreendimento capaz de transformar a economia da cidade e gerar oportunidades para milhares de famílias”, afirmou.

Outro empreendimento apresentado no evento é o resort temático Samba, Futebol e Caipirinha, inspirado em três símbolos amplamente associados à cultura brasileira. O projeto prevê a criação de um complexo voltado à experiência cultural, com cerca de 500 acomodações, áreas de lazer, gastronomia temática, centro de convenções e a proposta de instalação da Universidade do Samba.

A cultura brasileira também integra a estratégia de promoção internacional da cidade durante o MIPIM. A programação inclui apresentações da escola de samba União de Maricá, campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, que levará o samba produzido na cidade para o público internacional. A agremiação também foi convidada pela organização do evento para participar da Welcome Party, tradicional festa de abertura do MIPIM, realizada neste ano no Hotel Martinez, um dos mais conhecidos de Cannes.

No estande de Maricá, o público poderá acompanhar apresentações musicais de Moacyr Luz, Neguinho da Beija-Flor e da cantora maricaense Jô Borges, além de uma experiência gastronômica brasileira com pratos tradicionais como feijoada e bebidas típicas como caipirinha.

Projetos voltados à economia do futuro

Além das iniciativas voltadas ao turismo, a delegação de Maricá também apresenta projetos destinados a fortalecer a infraestrutura econômica do município. Entre eles está o Porto de Maricá, planejado para ser o maior terminal privado do Brasil, com capacidade para movimentar até 80 milhões de toneladas por ano e conectar a cidade a rotas comerciais internacionais.

Outro projeto destacado é o Hotel N13, concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, cuja proposta busca viabilizar o empreendimento em parceria com investidores interessados em participar do desenvolvimento urbano e turístico da cidade.

O presidente da Maricá Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), Antônio Grassi, afirmou que o conjunto de iniciativas apresentadas no evento demonstra o novo momento econômico do município. “O conjunto desses projetos mostra que Maricá vive um novo ciclo de desenvolvimento, preparando a cidade para o futuro, gerando emprego, renda e qualidade de vida para a população”, disse.

Outros projetos também fazem parte da estratégia de expansão econômica, como o Hotel Maricá, com previsão de entrega ainda neste ano, e o Plaza Maricá Shopping, atualmente em construção e voltado à ampliação da oferta de serviços, comércio e empregos na cidade.

Criado em 1990, o MIPIM reúne governos, investidores, incorporadores, arquitetos e operadores de diversos países e funciona como uma vitrine global para projetos de desenvolvimento urbano e imobiliário. Durante o evento, a delegação de Maricá mantém reuniões com grupos empresariais internacionais interessados em conhecer os projetos apresentados e avaliar possibilidades de parceria para sua implementação.