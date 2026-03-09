Prefeitura de Maricá expande creches e mira zerar fila por atendimento

247 - A Prefeitura de Maricá (RJ) ampliou a oferta de vagas em creches municipais com o objetivo de eliminar a fila de espera e ampliar o acesso das famílias ao atendimento na educação infantil. As medidas fazem parte da estratégia do município para fortalecer a rede pública de ensino e garantir atendimento integral às crianças.

De acordo com informações divulgadas pela própria prefeitura, desde o início de 2025 foram abertas 962 novas vagas físicas nas creches da rede municipal. Desse total, 812 correspondem a vagas em regime de tempo integral.

Pelo critério técnico adotado pela área de educação, cada vaga integral equivale a duas vagas de atendimento. Com essa metodologia, a ampliação representa o equivalente a 1.624 novas vagas disponibilizadas à população.

Outra iniciativa implementada pela administração municipal foi a ampliação do atendimento em berçários. A rede pública passou a receber crianças a partir de seis meses de idade, ampliando o acesso das famílias ao serviço.

A prefeitura também fortaleceu a chamada rede complementar de educação infantil por meio do credenciamento de creches privadas. O número de unidades credenciadas passou de duas, registradas em 2025, para seis unidades em 2026.

Segundo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, a meta da gestão é eliminar completamente a fila de espera por vagas em creches no município. “Determinei ao nosso secretário de Educação que zere a fila de creches e que tenhamos creches em tempo integral. Não quero virar este ano com mais nenhuma criança precisando de creche”, afirmou.

Para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento, a prefeitura também prevê novos investimentos na rede escolar. A projeção para 2026 inclui a entrega de dez novas unidades educacionais e a criação de 162 novas salas de aula.

Todas essas estruturas serão voltadas para a educação infantil em tempo integral, reforçando a capacidade de atendimento das creches municipais e ampliando o acesso das famílias ao serviço público de educação em Maricá.