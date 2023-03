Oposição na Alesp quer instalar CPI para investigar a farsa de Paraisópolis

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual Paulo Reis (PT-SP) quer, junto com a oposição ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), emplacar uma CPI para esclarecer o tiroteio entre seguranças do então candidato bolsonarista e um homem que foi baleado e morto em outubro do ano passado, na comunidade de Paraisópolis, na capital paulista.

Reis afirmou que conseguiu, até quinta-feira (16), reunir 30 assinaturas para abrir a CP —são necessárias, no mínimo, 32. Todos os 19 deputados estaduais do PT assinaram o pedido.

>>> Federação PT-PCdoB-PV vai ao TCE contra o leilão do Rodoanel

O parlamentar referiu-se ao episódio como um homicídio e afirmou que uma das principais razões para sustentar o pedido de CPI são as diversas versões sobre o que ocorreu.

"Cada dia a gente ouve uma história", afirmou Reis, conforme o UOL.

Um cinegrafista da emissora Jovem Pan afirmou ter filmado o segurança do então candidato Tarcísio disparando tiros durante a operação policial que resultou na morte de um jovem desarmado chamado Felipe Silva de Lima, de 28 anos. As imagens foram entregues à Polícia Civil e o cinegrafista acusou o agora mandatário de ter mentido sobre a presença de seu segurança no local. A versão oficial dos eventos pode ser uma "farsa".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.