Orlando Silva: sigilo de 100 anos sobre crachás de acesso ao Planalto é um "atentado contra a transparência"

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) também afirmou não haver algo "que justifique, fora esconder maracutaias milicianas", numa referência à decisão do governo de impor sigilo sobre informações referentes aos crachás de acesso do Planalto dos filhos de Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou que a decisão do governo Jair Bolsonaro de impor um sigilo de 100 anos sobre informações referentes aos crachás de acesso ao Palácio do Planalto expedidos em nome dos filhos dele fere princípios da administração pública.

"Bolsonaro impôs 100 anos de sigilo sobre as informações dos crachás de acesso de seus filhos ao Palácio do Planalto. É mais um atentado contra a transparência e a publicidade, princípios da administração pública. Não há nada que justifique, fora esconder maracutaias milicianas", escreveu o parlamentar no Twitter.

