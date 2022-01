Paes compartilha vídeo de Casimiro em defesa das vacinas: 'tu fazia reforço de geografia, não vai tomar dose de reforço?'

Apoie o 247

247 - O streamer e jornalista esportivo Miguel Casimiro, fenômeno nas redes, fez desabafo com duras palavras durante sua live, criticando quem coloca em xeque o poder da vacina contra a Covid-19. O vídeo foi compartilhado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

“Quem me conhece sabe que sou muito formal, polido e não uso palavras de baixo calão. Mas eu não resisto a publicar essa espetacular fala do Casimiro. Antes de ouvir, por favor, tirem as crianças da sala. Pela atenção, obrigado. Quem não entender agora, jamais entenderá”, disse o prefeito.

Em sua live reproduzida nesta quarta-feira (12), Casimiro aproveitou também para detonar Jair Bolsonaro.

Um inscrito perguntou: “Casimiro, o que você acha do Bolsonaro?”. O streamer respondeu: “P*rra, um merda! Um merda. E quem não acha ele um merda, é um merda, também”, disse o carioca.

