Palestinos no Brasil pedem prisão de ex-premiê de Israel que vem ao país

247 - O ex-primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett, convidado pela organização sionista Stand With Us, deve participar na quarta-feira (26) de um evento no Clube Hebraica, em São Paulo. A visita provocou reação imediata de entidades palestinas no Brasil, que pedem que ele seja detido e processado por crimes internacionais.

O Ibraspal (Instituto Brasil-Palestina) ingressou com um pedido para que a Justiça Federal avalie a possibilidade de prisão de Bennett, sob a acusação de genocídio e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza. A entidade sustenta que o ex-premiê tem responsabilidade direta em decisões militares que afetaram a população palestina e afirma que sua presença em território brasileiro abre espaço para a atuação da justiça nacional.

O presidente do Ibraspal, Ahmed Shehada, afirma que há base legal para que o Brasil aja caso Bennett desembarque no país. “Com base nesses fundamentos, se ‘Bennett’ ingressar em território brasileiro, a jurisdição do país está autorizada a atuar. A possibilidade de prisão cautelar se sustenta na gravidade intrínseca dos crimes (genocídio, crimes contra a humanidade, etc.) e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante do risco de evasão, que é uma consideração padrão para a decretação de medidas cautelares em processos criminais. A competência para processar e julgar tais crimes, em regra, é da Justiça Federal”.

Bennett é conhecido por promover ataques a diversos líderes políticos de esquerda, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.