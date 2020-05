Palmeirenses que foram a ato bolsonarista na Avenida Paulista e atacaram o Corinthians são ligados a vereador do PSB

Um dos líderes dos torcedores, Sérgio Brito, foi assessor do vereador Camilo Cristófaro (PSB) na Câmara Municipal de São Paulo e saiu, deixando sua filha no lugar, para cuidar da TUP do Palmeiras edit

247 - Um grupo de palmeirenses foi ao ato bolsonarista contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e isolamento social, na Avenida Paulista, neste domingo, 24. Eles publicam nas redes sociais uma provocação à torcida Corintiana, principal rival do clube. "Deus, pátria, família e amigos. Odiamos gambá. Estamos esperando vocês", escreveu Sergio Brito de Sousa na legenda das imagens.

Os corintianos foram para a Avenida Paulista no dia 10 deste mês e impediram a realização de um ato bolsonarista.

De acordo com reportagem do Uol, Sergio Brito de Sousa, que divulgou a foto, exerceu durante dois anos o cargo de assessor parlamentar do vereador Camilo Cristófaro (PSB) na Câmara Municipal de São Paulo. Cristófaro já agrediu um assessor do PT dentro das dependências da Câmara de vereadores paulista e é crítico a Doria e ao prefeito Bruno Covas (PSDB).

Apesar de ter sido exonerado do gabinete a pedido no dia 24 de abril, quem assumiu seu lugar foi sua filha Stephanie Brito, uma estudante de 18 anos do curso "Têxtil e Moda" da USP.

Procurado, o vereador do PSB disse que não podia ser responsabilizado pelos atos de Brito e informou que ele saiu para "cuidar da torcida uniformizada TUP" do Palmeiras. "É meu amigo, mas pra ficar no meu gabinete tem que trabalhar. Não trabalhando, não tem como ficar”, reforçou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.