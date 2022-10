Para evitar debandada geral no governo, Garcia diz que apoio a Bolsonaro foi em caráter pessoal

Apoio do governador Rodrigo Garcia a Jair Bolsonaro abriu uma crise no governo paulista e diversos secretários ameaçam entregar seus cargos edit

247 - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou, durante uma reunião com o seu secretariado, nesta quarta-feira (5), que a decisão de apoiar Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial foi tomada de forma pessoal. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o tucano também disse que os integrantes da equipe são livres para discordarem de sua posição.

As declarações de Garcia visam evitar uma debandada geral do primeiro escalão do governo paulista, insatisfeito com a manifestação de apoio ao atual ocupante do Palácio do Planalto feita por Garcia. Nesta quarta-feira, o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Maia, entregou o cargo que ocupava na administração paulista.

Existe uma forte expectativa de que Laura Machado (Desenvolvimento Social) e Zeina Latif (Desenvolvimento Econômico) também deixem o governo. Nenhum dos três secretários compareceram à reunião desta manhã e eles não compareceram à reunião e devem ter um encontro com Garcia ao longo do dia.

