Rodrigo Maia pede demissão do governo de São Paulo após apoio de Rodrigo Garcia a Bolsonaro

Outros secretários do governo avaliam deixar seus cargos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-presidente da Câmara dos Deputados e secretário de Ações Estratégicas do governo de São Paulo, Rodrigo Maia (PSDB) pediu demissão do cargo após o governador em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB), declarar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o ex-presidente Lula (PT).

Maia na administração paulisra ainda na gestão João Doria (PSDB).

>>> “PSDB não pode ficar indiferente”, diz Aloysio Nunes, após Rodrigo Garcia abraçar o fascismo

Além de Maia, outros secretários do governo cogitam deixar seus cargos após a aliança de Garcia com Bolsonaro.

Nomes importantes do PSDB criticaram fortemente o posicionamento do governador e até cobraram sua expulsão do partido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.