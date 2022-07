Participantes da Marcha para Jesus mandam 'L de Lula' e irritam Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus neste sábado (9) em São Paulo e demonstrou irritação após participantes fazerem o "L de Lula" para ele. “Alguns aqui vão aprender, bem na minha frente. Dado o gesto que fizeram quando passei ali embaixo”, disse Bolsonaro.

Participantes da Marcha Para Jesus fazem "L de Lula" para Bolsonaro e presidente reclama.



"Alguns aqui vão aprender, bem na minha frente. Dado o gesto que fizeram quando passei ali embaixo", disse o presidente.



Ele disse também que “reza para que nosso povo não experimente as dores do socialismo”. “Peço a Deus todos os dias quando levanto… dobro os joelhos e rezo um Pai Nosso, peço que o nosso povo não experimente as dores do socialismo”, defendeu Bolsonaro.

Durante seu discurso, Bolsonaro disse que as eleições deste ano representam uma “guerra do bem contra o mal” e aproveitou a plateia religiosa para tentar marcar pontos diante desse público. “E nós temos uma posição aqui: Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de género, somos contra a liberação de drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria do país, a maioria do bem. E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez”, disse aos fiéis presentes no ato.

